México lamenta muerte de dos connacionales en las Torres del Paine del sur de Chile

“Tan pronto se confirmó el accidente en el parque Torres del Paine, que lamentablemente cobró la vida de dos connacionales que realizaban senderismo, la @SRE_mx, a través de la Embajada de México en Santiago, atendió la situación con base en la información brindada por las autoridades locales”, señaló la cancillería en sus redes sociales.

La dependencia añadió que continuará brindando apoyo y asistencia consular y reiteró sus condolencias a los familiares y amistades de los fallecidos.

El accidente se produjo en una de las rutas más complejas del emblemático Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la Región de Magallanes, al extremo sur de Chile, una de las áreas naturales más visitadas del país.

El martes, las autoridades chilenas confirmaron la muerte de cinco excursionistas —dos de ellos mexicanos— tras extraviarse en un tramo del circuito conocido como la “O”, una ruta destinada a senderistas experimentados debido a su alta exigencia física y a la inestabilidad del clima en la zona.

Las labores para recuperar los cuerpos comenzaron este miércoles, aunque su avance depende de las condiciones meteorológicas, informaron autoridades locales.

"Cuando existan ventanas se van a aprovechar para las labores operativas, hay una coordinación al instante entre el Comando de Incidente y la Fuerza Aérea de Chile y mientras haya condiciones de seguridad para sobrevolar y proceder con la evacuación, se van a realizar”, señaló el delegado presidencial de la Región de Magallanes, José Ruiz, tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional.

Ruiz detalló que los cuerpos serán trasladados a la ciudad de Puerto Natales, situada a unos 60 kilómetros del parque. Otros cuatro excursionistas fueron hallados con vida luego de un intenso operativo de búsqueda.

Los equipos de emergencia explicaron que un repentino cambio climático ocurrido el lunes habría provocado el extravío del grupo, que quedó expuesto a nevadas y vientos de hasta 190 kilómetros por hora, imposibilitando que continuaran el recorrido de 93 kilómetros que rodea completamente el parque.

Torres del Paine, elegido por National Geographic como el quinto lugar más hermoso del mundo en 2013 y declarado octava maravilla mundial ese mismo año, recibió 380.000 visitantes en la temporada 2024-2025.

Con montañas, glaciares, ríos y lagos, es uno de los principales atractivos turísticos de Chile y un destino desafiante para los amantes del senderismo.