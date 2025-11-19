Ministra española Aagesen:"No podemos resolver la crisis climática sin igualdad de género"

Aagesen resaltó que las mujeres no solo "enfrentan las mayores cargas" derivadas de los efectos de la crisis climática, sino que son "arquitectas esenciales de sus soluciones".

"No podemos resolver la crisis climática sin igualdad de género. Las mujeres son una parte fundamental de la ecuación climática. No podemos resolver la crisis climática con solo la mitad de nuestro potencial", aseveró Aagesen en un discurso al inicio de un debate de alto nivel sobre la participación femenina en la acción climática, organizado en el pabellón de España en la COP30 de Brasil.

La vicepresidenta subrayó que los efectos del cambio climático en las mujeres y niñas son "desproporcionados" debido a las desigualdades sociales y económicas existentes, llevando al agravamiento de su inseguridad alimentaria y ocasionándoles el desplazamiento de sus hogares.

"Alrededor del 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres y niñas", aseguró la vicepresidenta tercera del Gobierno español.

Asimismo, Aagesen abogó por situar a las mujeres "en el centro de la acción climática" como una solución, destacando que España se ha sumado a varias iniciativas en este sentido.

Entre ellas, citó la campaña 'Equal by 30', que promueve la igualdad de género en el empleo, el liderazgo, el emprendimiento y la innovación; así como la declaración "Equilibrio de género en las presidencias de las COP climáticas", que promueve una alternancia de género de los presidentes de las COP y que se nombre a representantes de ambos sexos para los cargos de alto nivel.

"España, por supuesto, está predicando con el ejemplo: la mitad de la delegación española en esta cumbre está compuesta por mujeres, al igual que ocurrió en la COP29 en Bakú", agregó.

Aagesen hizo estas declaraciones en la apertura de la mesa redonda de alto nivel 'Las mujeres en el centro de la acción climática. Uniendo igualdad y sostenibilidad', que mencionó a seis mujeres que ocupan altos cargos en instituciones multilaterales y en instituciones de investigación relacionadas con el cambio climático.