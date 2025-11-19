Netanyahu visita el territorio ocupado por el Ejército de Israel en el sur de Siria

Según informó en un comunicado su oficina, Netanyahu fue a un puesto de avanzada del Ejército israelí en territorio ocupado y se reunió con combatientes regulares y de reserva, de los que "elogió su labor durante la guerra y en el mantenimiento de la seguridad en la zona".

Acudió a la visita junto al ministro de Defensa, Israel Katz; al de Exteriores, Gideon Saar; al jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir; al jefe del Shin Bet (inteligencia interior), David Zini; al embajador de Israel en EE.UU., Yechiel Leiter, y a otros comandantes.

El Ejército israelí continúa desplegado en la que denomina "zona de amortiguación" en el lado sirio de los Altos del Golán (Israel ya ocupa una parte de ellos desde 1967, que se anexionó en 1981 y queda su territorio), después de que Netanyahu confirmase que las tropas permanecerán allí durante "un período de tiempo indefinido".

Tras la caída hace casi un año del régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, el Ejército israelí tomó además el control de la parte siria del Monte Hermón, dentro de la zona desmilitarizada del sur del país, un movimiento que fue criticado por parte de la comunidad internacional, que lo consideró una violación del acuerdo territorial entre Israel y Siria firmado en 1974.

