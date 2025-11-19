Norwegian presentará un espectáculo musical en homenaje a Elton John en nuevo crucero

El espectáculo incluirá éxitos como ‘Rocket Man’, ‘Tiny Dancer’, ‘Bennie and the Jets’ y ‘Don’t Go Breaking My Heart’, e incorporará imágenes de archivo de actuaciones históricas de la superestrella, informó la compañía en un comunicado.

También combinará voces en vivo, coreografías y vestuario inspirado en el estilo que tanto caracteriza al artista, marcado por gafas extravagantes, brillos y plumas.

El presidente y director ejecutivo de NCL, Harry Sommer, señaló que la compañía mantiene su trayectoria de innovar en el entretenimiento en el mar y destacó que le emociona especialmente celebrar la obra de Elton John, "un icono cuya influencia abarca varias generaciones”.

En esta misión de presentar propuestas vanguardistas, el Norwegian Luna presentará ‘HIKO: Innovation Meets Wonder’, un espectáculo de ciencia ficción que combina arte circense con imágenes de realidad mixta y la experiencia interactiva para niños ‘Sea of Discovery! An Under-the-Sea Festival’.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre la nueva programación, el crucero también ofrecerá ‘LunaTique’, una función exclusiva para pasajeros mayores de 21 años; ‘Syd Norman’s Presents: A Tribute to Eagles’, un homenaje a la banda estadounidense Eagles; así como fiestas temáticas en cubierta como ‘Island Nights’ y ‘Latin Live!’.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Norwegian Luna es el nuevo buque de NCL y servirá como escenario para estas producciones, con el objetivo de ofrecer experiencias inmersivas y originales a sus pasajeros.