ONU ve el acuerdo libio de presupuesto común para el desarrollo alineado a su hoja de ruta

La UNSMIL señaló en un comunicado que el acuerdo podría contribuir a la estabilidad económica del país magrebí, solo si se implementa de forma "transparente" y "de conformidad con la legislación libia y las normas internacionales de gestión de las finanzas públicas".

Asimismo, la misión destacó la importancia de mantener el diálogo para unificar el presupuesto nacional y las instituciones del país, e instó a las partes firmantes del acuerdo a considerar la medida como un "primer paso" para alcanzarlo.

Libia arrastra una inestabilidad política desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011 y está dividido en dos Ejecutivos desde 2014, con el oeste dirigido por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede de Trípoli, y el este y el sur bajo control de las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar, radicado en Bengasi.

El acuerdo fue firmado ayer en coordinación con el Banco Central de Libia entre el Parlamento, respaldado por el Ejecutivo del este del país, y el Senado, cercano al Ejecutivo del oeste, y fue considerado por el Consejo Presidencial libio como "un paso importante para fortalecer el consenso y la estabilidad financiera".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 21 de agosto, la representante especial de la ONU, Hanna Tetteh, presentó ante el Consejo de Seguridad una hoja de ruta que prevé que ambas instituciones completen las leyes con las que convocar elecciones generales en el plazo máximo de 18 meses desde la fecha de la publicación del documento, así como la creación de un diálogo estructurado, previsto próximamente, para unificar el país.