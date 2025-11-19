París dice que el pacto UE-Mercosur aún no es aceptable y niega fluctuación de su postura

"No hay confusión en la posición de Francia", recalcó la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Bregeon hizo hincapié concretamente en dos puntos que hacen que el proyecto de acuerdo, que fue validado por la Comisión Europea en septiembre pero debe recibir aún el aval de los 27 Estados miembros de la UE, "siga sin ser aceptable".

El primero se refiere a la cláusula de salvaguardia para proteger a los productores europeos de "toda desestabilización" del mercado, sobre la que París celebró que el comité de representantes permanentes de la Unión Europea la haya adoptado esta misma mañana, aunque matizó que "Francia desea asegurarse de que este mecanismo sea fácilmente activable".

"Así que aún hace falta trabajo", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto a las cláusulas espejo para que los bienes exportados desde el Mercosur tengan que cumplir con las mismas normas sanitarias y medioambientales que los productores europeos, el Gobierno galo considera los avances hasta la fecha "insuficientes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Francia -explicó Bregeon- pide a la Comisión Europea presentar proposiciones con la mayor brevedad".

Mencionó en particular la insatisfacción de su país sobre los "mecanismos de control y verificación", tanto a nivel de "la llegada al territorio europeo, a nivel de los puertos, como de los países exportadores".

"En este combate, que es un combate justo, un combate de equilibrio, un combate por nuestra salud, por nuestra soberanía agrícola y alimentaria, Francia no está sola", aseguró la portavoz gubernamental, ya que un "buen número de países aún están alineados con la posición francesa" y París seguirá trabajando con ellos.