Patronal de las grandes tecnológicas pide una reforma "más profunda" de las leyes europeas

Bruselas, 19 nov (EFE).- La patronal de las grandes empresas tecnológicas dijo este miércoles que los cambios que hoy propuso Bruselas, como aplazar a diciembre de 2027 las obligaciones de la ley de inteligencia artificial para los modelos de alto riesgo, debe ser "solo el punto de partida para una reforma más profunda" de las normas digitales de la Unión Europea.