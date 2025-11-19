Pekín tilda de "infundados" los avisos del MI5 sobre espionaje chino en el Reino Unido

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que su país "ha reiterado su firme postura sobre este asunto y nos oponemos rotundamente a tales acusaciones infundadas e interpretaciones erróneas basadas en suposiciones".

Mao aseveró que "los juicios basados ​​en información errónea solo desviarán del camino correcto".

"China jamás interfiere en los asuntos internos de otros países y no tiene ningún interés en recabar información de inteligencia del Parlamento británico", agregó la vocera.

Los servicios secretos británicos MI5 advirtieron a los parlamentarios del Reino Unido sobre un significativo riesgo de espionaje por parte del Estado chino, informó este martes el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle.

En una carta dirigida a los diputados, Hoyle alertó de que los agentes estatales chinos son implacables en sus intentos de interferir en los procesos parlamentarios.

Así, el Ministerio de Seguridad de China (MSS, en inglés) está contactando activamente con parlamentarios para recabar información y sentar las bases para relaciones a largo plazo, utilizando redes profesionales, agencias de reclutamiento y consultores que actúan en su nombre, indica la alerta.

Como parte de las actividades para obtener información, se ofrece un viaje a China con todos los gastos pagados y aportes en efectivo o en criptomonedas para obtener información. Entre los objetivos del Estado chino figura personal parlamentario, economistas, expertos en geopolítica o quienes trabajan para el Gobierno, según el MI5.