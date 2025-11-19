Películas de festivales españoles podrán verse en Montevideo y Buenos Aires

Del 24 al 26 de noviembre se proyectarán en la Cinemateca de Uruguay y del 28 al 30 los pases se repetirán en la sala Lugones del Teatro San Martín de Buenos Aires, informó este miércoles el Festival de Málaga en un comunicado.

Juan Antonio Vigar y José Luis Rebordinos, directores de Málaga y San Sebastián, respectivamente, presidirán la delegación española, que también incluirá varios representantes de los equipos de los filmes seleccionados.

Por parte del Festival de Málaga se proyectará 'Sorda', galardonada con la Biznaga de Oro a la mejor película y con el premio del público. Será presentada en ambas capitales sudamericanas por la directora, Eva Libertad, y la productora, Miriam Porté.

También desde Málaga llegarán 'La buena letra', con su directora, Celia Rico, y protagonista, Loreto Mauleón; y 'Una quinta portuguesa', con la directora, Avelina Prat, y la productora, Miriam Porté.

Respecto a San Sebastián, se presentará 'Karmele', una de las proyecciones especiales de la sección oficial, con el director, Asier Altuna; 'Los tigres', premio a la mejor fotografía, con sus productores, Koldo Zuazua y Juan Moreno, y 'La cena', que estará representada por su director, Manuel Gómez Pereira, y por uno de sus protagonistas, el actor Asier Etxeandia.