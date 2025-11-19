Petro confirma que el ministro de Justicia designado no asumirá por problemas de salud

"Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el gobierno a su pesar y al mío", expresó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.

El exmagistrado, especialista en derecho comercial de la Universidad Externado de Colombia, presidió la Corte Suprema de Justicia entre 2007 y 2008 y en enero de este año fue condecorado con la Cruz de Boyacá en el grado de caballero, un reconocimiento que destacó su compromiso con la independencia judicial.

"El doctor Copete fue condecorado en mi gobierno con la Cruz de Boyacá por su majestuosa tarea al frente de la Corte Suprema de Justicia, investigando a fondo la gobernanza paramilitar", recalcó Petro este miércoles.

Valencia iba a ocupar el cargo que dejó vacante en octubre pasado Eduardo Montealegre, quien renunció alegando que desea concentrarse en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2008) para impedir que la justicia absuelva "a un criminal de guerra".

Justamente, el exmagistrado tuvo enfrentamientos con Uribe cuando presidía la Corte Suprema, pues en 2008 el entonces mandatario lo demandó por injuria y calumnia tras afirmar que lo había llamado para preguntar por un proceso judicial contra su primo Mario Uribe.