Polonia cerrará su último consulado ruso como represalia por actos de sabotaje ferroviario

La legación de Gdansk es, tras el cierre del consulado de Poznán el año pasado y del de Cracovia en mayo de este año, el último consulado ruso que funciona aún en Polonia, con lo que solo queda la embajada de Varsovia como única representación de Rusia en el país.

En una alocución ante el Parlamento, Sikorski aclaró que, a pesar de la crisis en las relaciones bilaterales, Varsovia por el momento "no planea romper las relaciones diplomáticas" con Moscú.

El ministro polaco también anunció que se reunirá esta noche con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para informarle de los hallazgos relacionados con los actos de sabotaje contra el tendido ferroviario polaco del pasado fin de semana, y que mañana jueves informará al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

Según Sikorski, la explosión en un tramo de la ruta Varsovia-Lublin y el intento de provocar un descarrilamiento en otra vía "pudieron haber causado una catástrofe y la muerte de muchas personas".

Estas acciones, dijo, haciéndose eco de declaraciones previas de su Gobierno, fueron ejecutadas con el respaldo de "un país extranjero que envió saboteadores bien preparados", que el ministro identificó como "posiblemente el GRU", el servicio de inteligencia militar ruso.

El jefe de la diplomacia polaca advirtió además en contra del "tsunami de desinformación" que según él se está produciendo en Polonia con todo lo relativo a Rusia y Ucrania, y subrayó que "las agresiones nos obligan a discernir quién es enemigo".

Sikorski aseguró que la decisión del cierre del consulado "será comunicada a la parte rusa mediante una nota oficial en las próximas horas".

Este martes, el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que las fuerzas de seguridad polacas han identificado a dos ciudadanos de Ucrania que colaboran con los servicios secretos rusos como autores materiales del ataque.

Aseguró que ambos entraron en Polonia desde Bielorrusia en el otoño de este año y, tras cometer los sabotajes, huyeron a Bielorrusia a través del paso fronterizo de Terespol.