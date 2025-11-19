'Precisamos falar' muestra en España una radiografía de los estamentos sociales brasileños

Dirigida por los brasileños Pedro Waddington y Rebeca Diniz, el filme narra una agresión contra una mujer sin hogar refugiada en el cajero de un banco por parte de unos jóvenes como una broma cuando volvían de fiesta y forma parte de la Sección Oficial del certamen español.

El ataque acaba convirtiéndose en una tragedia nacional y, aunque no son identificados por las cámaras, si los reconocen sus padres, conocidos representantes de la alta sociedad de la ciudad, lo que es, sin duda, una batalla entre su ética personal y el futuro de sus hijos.

Según su director, Pedro Waddington, se trata de una cinta "valiente, actual y muy humana", en la que se plantea "un dilema universal, una cuestión moral esencial, que pude ocurrir en cualquier lugar, aunque la situación política de Brasil de la época post Bolsonaro está presente en la historia como sustrato de fondo".

Por su parte, Rebeca Diniz señaló que la película hace también hincapié en el daño que puede hacer Internet y todo ese mundo en la sociedad actual, sobre todo en la juventud. "Internet nos anestesia de la realidad, porque hay una diferencia enorme entre la realidad y los que vemos en las redes, por ejemplo".

En este sentido, 'Precisamos falar' incluye también un claro mensaje de crítica, cargada de ironía, a la sociedad actual, situando siempre el foco en la cuestión moral a la que debe enfrentarse la familia.

Waddinton acumula más de diez años de experiencia trabajando en proyectos de diversos géneros y dimensiones, entre los que destacan videoclips para Zeca Pagodinho y Gilberto Gil, y series de televisión como Bajo Presión, Anitta: Made in Honório, En casa con los Gils y Viajando con los Gils.

Por su parte, Diniz ha dirigido las series En casa con los Gils y Viajando con los Gils, así como episodios de las series Bajo Presión y Campamento de magia para Jóvenes Brujos para Globoplay.