Principal productora amoníaco de Trinidad y Tobago apoya eliminación de 15 % de arancel

"Esto provocará un significante empuje al mercado de exportación del amoníaco del país y refuerza el rol de los precios tan competitivos entre los fertilizantes en la seguridad alimentaria global", sostuvo en un comunicado el director ejecutivo de Proman, Anand Ragbir.

"La eliminación de ese arancel a uno de los principales productos de exportación de Trinidad y Trinidad, refuerza la posición del posición como un suplidor estable y confiable entre las principales cadenas de valor energético y de fertilizantes en el mundo", agregó.

El pasado 14 de noviembre, Trump eximió de sus aranceles más altos a varias importaciones agrícolas clave, entre ellas café, plátanos y ciertos productos de carne de res, y fertilizantes adicionales, en un intento por aliviar la presión sobre los precios de los alimentos en Estados Unidos.

Proman es uno de los principales diez productores de fertilizantes en el mundo, supliendo productos esenciales a los agricultores alrededor del mundo, con los que les aseguran "el crecimiento de sus fábricas y necesarias cosechas para abastecer con comida a la población mundial".

La compañía es además la única productora de nitrato de amoníaco en Trinidad y Tobago y la segunda mayor exportadora del fertilizante a Estados Unidos.

La decisión de Trump, a su vez, reduce los aranceles aplicados este año a una serie de productos agrícolas considerados de consumo esencial, con el objetivo de abaratar su importación y contener los precios internos.

Proman es responsable del 38 % de la producción de amoníaco en el país, seguido por la empresa canadiense Nutrien, con un 31 %.

No obstante, Nutrien anunció el 23 de octubre pasado que inició el cierre controlado de sus operaciones de nitrógeno en Trinidad y Tobago, en las instalaciones industriales trinitenses de Point Lisas, un centro portuario ubicado en la costa del Golfo de Paria, al sur de Puerto España.

En un comunicado, la compañía, considerada el principal productor mundial de potasa, indicó que el cierre entró en vigor debido a las restricciones de acceso al puerto impuestas por la Corporación Nacional de Energía (NEC, siglas en inglés) del país caribeño.

Así como por la falta de un suministro de gas natural fiable y económico, que según la empresa, ha reducido el flujo de operaciones.

La compañía producía en el país aproximadamente 85.000 toneladas de amoníaco y 55.000 toneladas de urea al mes.