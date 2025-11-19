Reina Letizia ve en la analítica de datos una oportunidad para mejorar vida de personas

“Hoy en día el macrodato es una oportunidad para la mejora de muchas personas. El dato por sí solo no significa demasiado; es su almacenaje, su procesamiento para su análisis con rigor lo que hace que adquiera valor”, ha dicho doña Letizia en su discurso.

Además, la reina de España ha destacado la labor de la FMBBVA en América Latina, donde apoya a más de tres millones de emprendedores vulnerables en cinco países de la región -Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá-.

Para ofrecer soluciones específicas, más de 4.000 asesores de la fundación recopilan información en ámbitos como la vivienda, la salud, la educación, las finanzas personales o el acceso a agua potable o a Internet.

“Detrás de cada cifra hay una historia de vida y una oportunidad de mejorarla. Gracias a los datos sabemos que el 32 % de los emprendedores que atendemos supera la pobreza después de tres ciclos de crédito”, ha explicado el director general de la fundación, Javier M. Flores.

Entre los principales retos a los que se enfrentan en estos países está la pobreza digital, presente en el 52 % de la población en los que operan las entidades de la FMBBVA -que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, según su último Informe de Impacto.

En el acto ‘Datos que mejoran vidas’ han participado algunas de las personas involucradas en la recogida de los datos, como es el caso de Luis Miyahara, asesor de Financiera Confianza, entidad peruana de la fundación, quien ha contado las visitas a los emprendedores para diseñar los productos financieros y formativos adaptados a sus necesidades.

También han estado algunos de los beneficiarios de esos programas, como la colombiana Elix Orozco, apoyada por Bancamía, entidad de la fundación en ese país, quien ha contado cómo ha sacado adelante su peluquería: “Aprendí a manejar el dinero y a planificar. Ver todo lo que hemos construido me llena de orgullo porque yo sola no hubiera podido”.

Desde su creación en 2007, la FMBBVA ha destinado más de 22.000 millones de dólares a más de siete millones de emprendedores de escasos recursos; el año pasado se concedieron créditos por valor de 1.578 millones de dólares.