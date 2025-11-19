Responsables de Meta irán al Congreso español a aclarar vulneración de privacidad en redes

El político español hizo este anuncio en las jornadas 'Metafuturo' organizadas por AtresMedia en Madrid, donde analizan asuntos como los riesgos de la desinformación y el peligro de las redes sociales.

En un análisis de la situación existente ante las redes sociales, Sánchez destacó que han proporcionado cosas valiosas, pero también tienen efectos nocivos y se han convertido en un "estado fallido", en el que "gobiernan oligarcas tecnológicos donde cotiza al alza el odio" y en el que no hay reglas y existe la impunidad.

La protección de los datos personales se ha convertido en un gran desafío, según el presidente del Gobierno, quien recordó que en los últimos años grandes plataformas tecnológicas han sido sancionadas por vulnerar la privacidad y están respondiendo de modo tibio o inexistente, como si este problema no fuera con ellas.

Tras poner algunos ejemplos de esas sanciones, citó el caso de Meta, tras la investigación que desveló que esta plataforma digital habría estado supuestamente espiando a millones de usuarios sin su consentimiento.

Una práctica que se daba mediante un sistema oculto que permitía rastrear las actividades en internet, incluso cuando se navegaba en modo privado o usando una VPN.

Dijo que este caso, por su gravedad, no debe quedar impune, y anunció que Meta deberá rendir cuentas en el Congreso y se va a citar a sus responsables en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja, una petición que deberá cursarse mediante algún grupo parlamentario como el socialista.

En esa comparecencia señaló que deberán identificarse responsabilidades y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.

"En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o de cualquier gran plataforma tecnológica", añadió, antes de garantizar que quien vulnere derechos pagará las consecuencias, porque no puede quedar impune.