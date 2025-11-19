Mundo
19 de noviembre de 2025 - 13:50

R.Unido sanciona a redes cibercriminales rusas responsables de atacar negocios británicos

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

Londres, 19 nov (EFE).- El Gobierno británico anunció este miércoles nuevas sanciones contra redes cibercriminales rusas responsables de facilitar ataques contra compañías basadas en el Reino Unido.

Por EFE

La acción, coordinada de manera conjunta con Australia y Estados Unidos, pretende combatir la actividad cibernética maliciosa proveniente de Rusia, pues solo en 2024 los ciberataques costaron a la economía británica daños por valor del 0,5 % de su PIB, según difundió el Ministerio de Exteriores del Reino Unido (Foreign Office) en un comunicado.

Las sanciones anunciadas apuntan principalmente a Media Land, "uno de los operadores de los llamados servicios de alojamiento a prueba de balas" que, de acuerdo con el Foreign Office, permite a los ciberdelincuentes realizar actividades ilegales, y a su cabecilla.

El líder de Media Land, Alexander Volosovik, alias Yalishanda, ha estado activo en el cibercrimen desde 2010 y ha colaborado con bandas criminales como Evil Corp, LockBit o Black Basta.

El Foreign Office asegura que los ataques de 'ransomware' o secuestro de datos facilitados por Media Land socavan la seguridad nacional del Reino Unido y en 2024 costaron a las empresas británicas 14.700 millones de libras (más de 16.660 millones de euros), el equivalente al 0,5 % del PIB del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la lista de individuos y entidades sancionados, difundida por el Foreign Office, además de Media Land y Volosovik, también aparecen ML.CLOUD LLC, Yulia Pankova, Kirill Zatolokin, Andrei Kozlov y AEZA GROUP LLC.

"Los ciberdelincuentes creen que pueden actuar en la sombra, atacando a los trabajadores británicos y arruinando sus vidas con impunidad. Pero se equivocan: junto con nuestros aliados estamos desmantelando sus redes clandestinas y persiguiendo a los responsables", dijo la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, en la nota.

Según el Gobierno británico, más allá de facilitar ataques contra empresas estas redes también sustentan a organismos como la Agencia de Diseño Social, utilizada por el Kremlin para difundir desinformación, "desestabilizar a Ucrania y socavar las democracias en todo el mundo".

Por ello, esa misma agencia ya fue sancionada por el Reino Unido en 2024.