Rusia ataca Ucrania con 470 drones y 48 misiles y mata a nueve civiles

El presidente ucraniano explicó que el ataque ruso alcanzó en Ternópil un edificio de viviendas en el que además de morir nueve personas resultaron heridos decenas de civiles.

Zelenski hizo también referencia a las consecuencias del bombardeo para la ciudad de Járkov, en Ucrania nororiental, donde sufrieron daños infraestructuras energéticas y de transporte.

También fueron alcanzadas infraestructuras energéticas en las regiones de Ivano-Frankivsk, donde resultaron heridas tres personas, y Leópolis. Ambas están situadas en el oeste de Ucrania.

Zelenski afirmó que este nuevo ataque ruso demuestra que "la presión sobre Rusia no es suficiente", y pidió más sanciones al Kremlin y ayuda adicional a Ucrania para protegerse de los bombardeos enemigos.

