Rusia declara terrorista a Mijaíl Jodorkovski, conocido opositor y expropietario de Yukos

Moscú, 19 nov (EFE).- Las autoridades rusas incluyeron hoy en la lista de extremistas y terroristas a Mijaíl Jodorkovski, expropietario de la petrolera rusa Yukos, que estuvo 10 años en la cárcel y se convirtió en uno de los principales opositores al Kremlin tras su liberación y el exilio en Occidente.