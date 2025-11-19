Mundo
19 de noviembre de 2025 - 12:50

Rusia declara terrorista a Mijaíl Jodorkovski, conocido opositor y expropietario de Yukos

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

Moscú, 19 nov (EFE).- Las autoridades rusas incluyeron hoy en la lista de extremistas y terroristas a Mijaíl Jodorkovski, expropietario de la petrolera rusa Yukos, que estuvo 10 años en la cárcel y se convirtió en uno de los principales opositores al Kremlin tras su liberación y el exilio en Occidente.

Por EFE

La información apareció en la web de Rosfinmonitoring, supervisor financiero ruso.

Jodorkovski forma parte del Comité Antibélico de Rusia, cuyos miembros son acusados de crear una organización terrorista y planear la toma del poder.

Este lunes, otros cuatro integrantes del comité, incluido el ex primer ministro Mijaíl Kasiánov, fueron declarados terroristas y extremistas por las autoridades rusas.

Jodorkovski, de 62 años, reside en el Reino Unido y critica abiertamente la política del presidente ruso, Vladímir Putin.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La inclusión en la lista de extremistas y terroristas, aparte de múltiples restricciones, incluye el bloqueo de los activos del implicado en Rusia.