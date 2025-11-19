Rusia declara terrorista a Mijaíl Jodorkovski, conocido opositor y expropietario de Yukos

La información apareció en la web de Rosfinmonitoring, supervisor financiero ruso.
Jodorkovski forma parte del Comité Antibélico de Rusia, cuyos miembros son acusados de crear una organización terrorista y planear la toma del poder.
Este lunes, otros cuatro integrantes del comité, incluido el ex primer ministro Mijaíl Kasiánov, fueron declarados terroristas y extremistas por las autoridades rusas.
Jodorkovski, de 62 años, reside en el Reino Unido y critica abiertamente la política del presidente ruso, Vladímir Putin.
La inclusión en la lista de extremistas y terroristas, aparte de múltiples restricciones, incluye el bloqueo de los activos del implicado en Rusia.