Rusia lanza varios grupos de misiles contra el centro y el oeste de Ucrania

Autoridades y medios ucranianos han informado ya de explosiones en regiones como Leópolis y Ternópil, ambas en el oeste de Ucrania.

Mientras, el Ministerio de Energía ha anunciado cortes de electricidad de emergencia en varias zonas del país para que los trabajadores del sector puedan ponerse a trabajar de urgencia en reparar los daños en instalaciones energéticas provocados por los misiles y los drones rusos.

Al mismo tiempo, diez edificios de viviendas han sufrido daños y 36 personas han resultado heridas en la ciudad de Járkov del noreste de Ucrania, que ha sido atacada por drones rusos.