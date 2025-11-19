Rusia reducirá su presencia diplomática en Polonia tras cierre de consulado en Gdansk

"Como medida recíproca, Moscú reducirá su presencia diplomática y consular en Polonia", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

El Kremlin, por su parte, aseguró que las relaciones ruso-polacas se han "degradado por completo" tras la decisión de Varsovia.

"Las relaciones con Polonia se han degradado por completo. Esto (el cierre del consulado) es una manifestación del creciente deseo de las autoridades polacas de eliminar por completo cualquier posibilidad de relaciones consulares o diplomáticas (con Rusia). Solo cabe lamentarlo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, anunció este miércoles el cierre del consulado de la Federación Rusa en Gdansk (norte), el último activo en el país, como represalia por los recientes sabotajes en los ferrocarriles, que atribuyó a Rusia y que calificó de "terrorismo de Estado".

La legación de Gdansk era, tras el cierre del consulado de Poznán el año pasado y del de Cracovia en mayo de este año, el último consulado ruso que funcionaba aún en Polonia, con lo que ahora solo queda la embajada de Varsovia como única representación de Rusia en el país.

En una alocución ante el Parlamento, Sikorski aclaró que, a pesar de la crisis en las relaciones bilaterales, Varsovia por el momento "no planea romper las relaciones diplomáticas" con Moscú.

El Kremlin aseguró la víspera que Varsovia suele responsabilizar a Rusia de todos los males y sería sorprendente si no lo hiciera con el sabotaje ferroviario.

Según los medios polacos, el domingo por la mañana, un maquinista informó por teléfono sobre irregularidades en la infraestructura ferroviaria cerca de la estación de Mika y una inspección inicial reveló daños en un tramo de la vía, lo que llevó a paralizar el tráfico ferroviario en ese tramo.