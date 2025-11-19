Soldados israelíes interrogan a unos 200 palestinos tras muerte de israelí en Cisjordania

"La ciudad de Beit Ummar fue escenario de una agresión que continúa hasta el día de hoy (...) Se realizaron extensas investigaciones de campo", asegura la entidad añadiendo que este tipo de pesquisas habitualmente van acompañadas de "acoso, palizas brutales y vandalismo generalizado, y destrucción de propiedades privadas" por parte del Ejército israelí.

El Club de Prisioneros Palestinos cifra en 20.500 los ciudadanos palestinos sometidos a campañas de arresto y "extensos interrogatorios" por las Fuerzas de Defensa de Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Forma parte de la llamada 'política de represalia'. Incluye amenazas de muerte y ejecuciones extrajudiciales", según la organización.

El ataque de ayer se produjo en el cruce de carretera del bloque de asentamientos de Gush Etzion, en el sur de Cisjordania ocupada, cuando dos palestinos de 18 años atropellaron a un grupo de personas y luego salieron del coche para apuñalarlas.

Resultaron heridos una mujer de 40 años, un niño de 15 y un hombre de unos 30 años. Un anciano de 71, residente del asentamiento de Kiryat Arba, murió en el ataque, según fuentes médicas.

Los jóvenes fueron abatidos a manos de militares israelíes, según detalló el Ejército de Israel en un comunicado.

Los soldados, de acuerdo a la nota, encontraron materiales explosivos en el vehículo de los atacantes, de los que se hicieron cargo especialistas en desactivación de bombas de la Policía de Fronteras de Israel.

En el bloque de Gush Etzion, al sur de Belén y también próximo a Jerusalén, viven más de 26.000 colonos israelíes en 18 asentamientos, que habitan de forma ilegal -según el derecho internacional- este territorio palestino.