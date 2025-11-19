Supremo italiano dicta la entrega a Alemania de ucraniano acusado de sabotear Nord Stream

Kuznietsov, actualmente detenido en una cárcel de alta seguridad del norte de Italia desde su detención el pasado 21 de agosto, será entregado "dentro de pocos días" a las autoridades de Alemania, según ha confirmado su abogado, Nicola Canestrini.

"Aunque la decepción sea grande, confiamos en su absolución en el juicio en Alemania", añadió el letrado.

Kuznietsov, de 49 años, fue arrestado en un apartamento turístico cerca de la ciudad italiana de Rimini (norte) cuando pasaba unas vacaciones con su familia, en ejecución de una orden de arresto europea emitida por el Tribunal Federal de Alemania.

Las autoridades alemanas acusan a este exmilitar de formar parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 hicieron explotar los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el fondo del mar Báltico, una acción enmarcada en la guerra por la invasión rusa de Ucrania.

Desde entonces el exmilitar ucraniano se encontraba encerrado en una prisión de máxima seguridad y, aunque a principios de mes comenzó una huelga de hambre, la interrumpió doce días después.

Esta ha sido la segunda vez que la Alta Corte se pronunciaba sobre este caso, ya que en octubre anuló la sentencia con la que el 16 de septiembre el Tribunal de Apelación de Bologna (norte) ya había ordenado su extradición a Alemania.

El 27 de octubre el tribunal boloñés insistió con un nuevo fallo en la entrega pero la defensa del ucraniano volvió a presentar un recurso ante el Supremo, rechazado definitivamente este miércoles.