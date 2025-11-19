Ultraderecha y conservadores piden en el Senado español endurecer la ley de extranjería

Por el contrario, los socialistas, independentistas catalanes y nacionalistas vascos se manifestaron en contra de la toma en consideración de la proposición legislativa, que también aumenta el plazo de estancia en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de los 60 días actuales a 180.

Y facilita y amplía los motivos de expulsión de residentes foráneos, como la entrada irregular en el territorio nacional o una conducta que constituya en España un "delito grave, un delito menos grave o tres delitos leves", y allana el camino para expulsar a solicitantes de asilo.

Finalmente, recibió 145 votos a favor, 110 en contra y una sola abstención.

En nombre del PP, que dispone de mayoría absoluta en el Senado, la parlamentaria María del Rocío Divar justificó el apoyo por la "necesidad" de que España recupere el control sobre la inmigración.

El Gobierno, formado por los socialistas y el movimiento izquierdista Sumar, "ha fracasado" por falta de voluntad política en este asunto, añadió Divar.

Y coincidió en parte con Vox al asegurar que el arraigo ha pasado de ser una figura excepcional a "un canal masivo de entrada" de inmigrantes en España.

Así, anunció el voto favorable por "coherencia", aunque subrayó que el PP ha presentado un plan de inmigración "mucho más eficaz y completo", con medidas como condicionar las ayudas sociales públicas como el Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda de empleo o expulsar a los menores migrantes no acompañados que informen erróneamente de su edad.

En contra, el senador socialista José Manuel Tofiño aseguró que la propuesta de la extrema derecha, "contraria a la migración", choca con sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo y el Constitucional españoles.

Además, pretende eliminar el arraigo, que "favorece la cohesión social y reduce la marginalidad" de los inmigrantes, comentó.

La independentista catalana de izquierdas Sara Bailac (ERC) acusó a Vox de fomentar el odio y el miedo con noticias falsas, desinformación e islamofobia.

Asimismo, negó relación directa entre inmigración y delincuencia y valoró la aportación laboral y contribución al Estado del bienestar de los inmigrantes.

Llegado el momento, el Congreso deberá decidir si inicia la tramitación de la propuesta legislativa procedente del Senado sobre esta cuestión, muy polémica en España por la fuerte presión migratoria que sufre, especialmente desde el continente africano, y motivo frecuente de enfrentamiento político.

Sin embargo, el Congreso no ha tramitado hasta ahora ninguna de las cerca de 40 reformas legislativas que le ha propuesto el Senado durante esta legislatura, lo que ha suscitado las quejas de esta última cámara.

En el Congreso, los conservadores del PP son el grupo más numeroso, pero lejos de la mayoría absoluta.