Un ferri con 267 pasajeros encalla en la costa meridional de Corea del Sur

El accidente tuvo lugar poco antes de las 20.30 hora local (11.30 GMT), cerca de la isla de Jangsan, situada a unos 360 kilómetros al sur de Seúl, según la agencia de noticias Yonhap.

El barco, Queen Jenuvia, se encontraba en ruta hacia la ciudad portuaria de Mokpo tras haber partido de la isla turística de Jeju con 246 personas a bordo y 21 tripulantes cuando topó con una roca sumergida cerca de una isla deshabitada mientras se acercaba a la isla de Jangsan.

El roce provocó un agujero en la proa del barco, según los guardacostas, sin que se llegara a inundar, y servicios de emergencia se desplazaron de forma inmediata al lugar del suceso para transferir en botes a los pasajeros al puerto más cercano.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos y participará después en la cumbre del G20 en Sudáfrica, fue informado del incidente y dio órdenes para el operativo a distancia, sin que haya habido ningún herido grave o víctima mortal, según lo informado hasta el momento por la agencia oficial surcoreana.

La imagen facilitada por los servicios guardacostas muestra al barco encallado en la isla, en plena noche, alumbrada por las luces de la embarcación, ligeramente inclinada.

En 2014, 304 de las 476 personas a bordo del ferri Sewol fallecieron después de que este se hundiera frente a las costas surcoreanas en el mar Amarillo (llamado mar del Este en ambas Coreas), sin que se estableciera con exactitud las causas del accidente, aunque las investigaciones revelaron que la empresa operadora del navío había realizado modificaciones de manera irregular en el buque y que llevaba más carga de la permitida.