Una mujer muere y 7 personas resultan heridas al volcar camión con migrantes en Macedonia

El accidente ocurrió esta madrugada, cerca de la frontera con Grecia, en una zona conocida desde hace más de una década como parte de la ruta balcánica de la migración irregular.

"El siniestro se produjo alrededor de las cuatro de la mañana, cuando el camión Mercedes, cargado con bobinas de papel, perdió el control y se salió de la carretera", señaló el Ministerio del Interior macedonio en un comunicado.

Según la policía, las ocho personas viajaban ocultas en el remolque del camión, procedente de Serbia, con la intención de entrar ilegalmente en Grecia.

El conductor, un hombre de 52 años residente en Serbia, también resultó herido y declaró a la policía que desconocía que transportaba migrantes.

Desde finales de 2015 opera entre la frontera de Grecia y Macedonia del Norte una misión de la agencia europea de fronteras Frontex.