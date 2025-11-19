Venezuela agradece "inquebrantable apoyo" de China a la paz en el Caribe

En una publicación en Telegram, el canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo que en nombre del presidente Nicolás Maduro expresa su "más sincero agradecimiento" a China.

Además, el jefe de la diplomacia venezolana valoró lo que describió como un "firme llamado" al "cese de las hostilidades y violaciones al derecho internacional" por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, señaló hoy en una rueda de prensa que su país apoya "firmemente" la declaración de 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que declara a América Latina y el Caribe 'zona de paz', y aseguró que su Gobierno "se opone a cualquier acción que viole la Carta y los principios de las Naciones Unidas e infrinja la soberanía y la seguridad de otros países".

La movilización aérea y naval que desde agosto pasado mantiene EE.UU. en el Caribe ha escalado la tensión entre ambos países, pues mientras Washington defiende el despliegue como parte de una operación contra el narcotráfico, Caracas denuncia una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Este lunes, Maduro aseguró que atacar "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él "face to face" (cara a cara).

Trump declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Este domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que a partir del 24 de noviembre designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como "un invento".