Vietnam emite una orden de arresto contra otro ciudadano vietnamita residente en Alemania

En un comunicado, el Ministerio de Seguridad Pública, que controla a la Policía, ordenó el martes la detención del activista Nguyen Van Dai por el delito de "elaborar, almacenar, difundir o propagar información, documentos y artículos con el propósito de oponerse al Estado", castigado con hasta 20 años de prisión.

Dai, de 56 años y quien vive en Alemania desde 2018 con estatus de refugiado político, publica habitualmente en las redes sociales artículos críticos con el Partido Comunista de Vietnam y los dirigentes de la nación indochina.

"Hace siete años que dejé Vietnam y mi pasaporte vietnamita, no he vuelto a poner un pie en el país, pero todavía me acusan porque me atrevo a decir la verdad que a ellos no les gusta escuchar", apuntó este miércoles Dai en su Facebook.

En 2015, las autoridades vietnamitas arrestaron a Dai por "actividades dirigidas a derrocar al Gobierno", delito por el que fue condenado a 15 años de prisión y 5 de arresto domiciliario en abril de 2018, aunque dos meses después fue liberado y se exilió a Alemania, recoge la oenegé Front Line Defenders.

Este lunes las autoridades vietnamitas ya emitieron una orden de detención contra el periodista Le Trung Khoa, editor del portal de noticias Thoibao.de crítico con Hanói, por el mismo delito.

La acusación de "difundir información contra el Estado" es utilizada por las autoridades comunistas vietnamitas de manera frecuente contra quienes considera disidentes.

Hanói no aclara en sus comunicados los siguientes pasos para tratar de hacer efectivas las órdenes de detención contra ciudadanos que viven en Europa.

A pesar de la profunda reforma económica y la creciente apertura social del país, el gobernante Partido Comunista mantiene una estricta censura en los medios de comunicación e intolerancia hacia las críticas.

Vietnam es uno de los países más represores del mundo en el ámbito de la libertad de prensa y de expresión y mantiene encarceladas a 187 personas por su activismo, según la organización The 88 Project, que aboga por la libertad de prensa en el país Indochino.