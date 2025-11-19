Vuelos cancelados en un aeropuerto de Nepal tras choques entre jóvenes y partido exlíder

El toque de queda en los alrededores del aeropuerto ha paralizado por completo la actividad aérea. Las aerolíneas nacionales suspendieron todos los vuelos entre Katmandú y Simara ante el recrudecimiento de los disturbios, dejando a cientos de pasajeros varados.

La máxima autoridad del distrito de Bara, Dharmendra Kumar Mishra, explicó a EFE que las tensiones estallaron cuando los jóvenes de la ‘Generación Z’ supieron que el líder del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado)(CPN-UML) , Mahesh Basnet, y el secretario general de la misma formación, Shankar Pokharel, tenían previsto aterrizar en la ciudad de Simara para asistir a un acto de campaña electoral en la localidad cercana de Parwanipur.

En septiembre, las protestas lideradas por movimiento juvenil autodenominado 'Generación Z' se tornaron violentas, dejando más de 70 muertos y obligando al entonces primer ministro y presidente del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado)(CPN-UML), KP Sharma Oli, a dimitir en las 24 horas siguientes al levantamiento.

Las autoridades informaron de que el toque de queda en el aeropuerto se extiende 500 metros a ambos lados del tramo de carretera Gandak-Pathlaiya y abarca un radio de 500 metros alrededor del aeropuerto de Simara.

“Ambos grupos se enfrentaron y la situación no pudo ser controlada hasta entrada la noche, lo que nos obligó a decretar el toque de queda”, indicó el funcionario del distrito de Bara.

Actualmente Nepal está gobernado por un Ejecutivo interino liderado por Sushila Karki, expresidenta y exjueza del Tribunal Supremo, quien se ha convertido en la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno del país. Fue designada primera ministra interina con el respaldo de la autodenominada 'Generación Z', el movimiento juvenil que provocó la caída del anterior Gobierno.

Karki prometió luchar contra la corrupción y ejercer un mandato transitorio hasta las elecciones previstas para marzo de 2026.

El nombramiento de Karki, de 73 años, simboliza para amplios sectores de la sociedad un punto de inflexión: no solo rompe una barrera de género en un país de tradición patriarcal, sino que también abre paso a una figura ajena de la mano de las nuevas generaciones en un momento de fuerte desafección política.