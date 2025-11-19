Zelenski habla con Tusk de sabotajes a vías de tren polacas y señala a Rusia

"Nuestra información es la misma: todos los hechos indican que hay una pista rusa detrás de todo esto. Nadie salvo Rusia está interesado en esto", escribió en sus redes sociales Zelenski, que recibió de Tusk información sobre los hechos en cuestión.

Una vía férrea en Polonia que sirve para el suministro de material militar a Ucrania fue saboteada este fin de semana.

Polonia hizo responsables a dos ciudadanos ucranianos que, según Varsovia, actuaron a las órdenes de Rusia.

"El primer ministro compartió detalles de sus órganos de seguridad y de sus servicios de inteligencia sobre los actos recientes de sabotaje en la vía férrea polaca. La red social Telegram fue utilizada para organizar actos subversivos y lanzar una campaña de desinformación contra Ucrania", escribió Zelenski.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la llamada, Tusk transmitió sus condolencias a Zelenski por la muerte de al menos 19 personas en un bombardeo lanzado por Rusia en las primeras horas de este miércoles contra la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania.