Alto cargo del Pentágono visita Kiev en medio de rumores sobre nuevo plan de paz de Trump

“Esta visita supone una oportunidad importante para que los oficiales militares de alto rango que acompañan al Secretario tengan acceso a la situación sobre el terreno y sean testigos de primera mano de las consecuencias de la agresión rusa”, escribió Sviridenko en X al anunciar la reunión.

La primera ministra se refería presumiblemente al jefe del Estado Mayor de EE.UU., Randy George. Según la televisión pública ucraniana, George llegó el miércoles a Kiev acompañado de Driscoll y se reunirá este jueves con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Según ha publicado la cadena estadounidense NBC, el presidente Donald Trump ha dado luz verde a un plan de paz negociado directamente con el Kremlin por su hombre de confianza y representante especial para Rusia, Steve Witkoff, por el que Kiev debería ceder la parte de la región ucraniana de Donetsk que todavía controla y reducir sus capacidades militares a cambio de que Moscú pare la guerra.

La publicación ucraniana Kyiv Independent cita este jueves a una fuente de la administración de Zelenski que confirma la existencia de contactos entre el Kremlin y la Casa Blanca para elaborar un plan de este tipo. La fuente expresa temor a que Washington haya aceptado como propias las exigencias de Rusia.

En un mensaje publicado este jueves en su cuenta personal de X, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha escrito que la tarea de poner fin a la guerra “requiere un intercambio amplio de ideas serias y rigurosas” y ha afirmado que la administración de la que forma parte está trabajando con propuestas de ambos bandos para buscar formas de avanzar hacia la paz.

“Y cualquier paz duradera requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias”, agregó Rubio. “Es por ello que estamos desarrollando y continuaremos desarrollando una lista de potenciales ideas para poner fin a esta guerra sobre la base de las aportaciones de ambos lados de este conflicto”, remachó su mensaje.