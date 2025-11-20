Analistas privados elevan a 0,5 % la estimación de crecimiento del PIB mexicano en 2025

De acuerdo con el reporte difundido este jueves, ahora entre 35 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2025 es de 0,7 %, previsto por BBVA, Barclays y HSBC.

Para 2026, los analistas privados aumentaron su perspectiva del PIB mexicano de 1,4 % respecto al reporte anterior.

El informe también detalló que los participantes en la encuesta mantienen su expectativa de recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) en su próxima reunión de diciembre.

La mediana de estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2025 se mantiene en 7 %, igual que en el sondeo anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, la encuesta de Citi disminuyó las expectativas para la inflación general para 2025 hasta una perspectiva de 3,77 %. Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas esperaron disminuya de 4,23 % a un 4,2 %, por encima de la tasa objetivo de 3 % del Banxico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2027–2031 se mantuvo sin cambios en comparación con la encuesta anterior en 3,7 %”, añade el documento.

El consenso de la encuesta esperó que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se posicione en 18,75 unidades al finalizar 2025 y auguró que para el próximo año el tipo de cambio se ubique en 19,31 pesos por dólar, menor a los 19,5 previstos en su edición pasada.