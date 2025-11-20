Aseguradoras han pagado 435 millones de dólares por daños hidrometeorológicos en México

A finales de octubre, el Gobierno de México informó que 80 personas fallecieron por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro en esas fechas, mientras que otras 18 permanecían desaparecidas.

La asociación apuntó que en el caso específico de las precipitaciones causadas por la baja presión en el Golfo de México durante los primeros días de octubre, la AMIS reportó un total de 7.134 siniestros, con un monto estimado en daños por 4.473 millones de pesos (unos 243 millones de dólares).

Precisó que el 85 % de ese monto, unos 3.793 millones de pesos (unos 206 millones de dólares) corresponden a siniestros de daños, entre los que se encuentran viviendas, comercios e infraestructura federal.

Mientras que el restante 15 %, 680 millones de pesos (unos 37 millones de dólares) pertenece a vehículos que fueron afectados por el fenómeno natural.

El estado más afectado fue Veracruz con el 80 % de los siniestros registrados por estas lluvias, seguido por Puebla, con el 9 %, e Hidalgo, con el 3,8 %. En el caso específico de los automóviles, hubo 2.894 siniestros, de los cuales el 2.778 ocurrieron en Veracruz.