Ataques israelíes matan al menos a 5 palestinos en el sur de Gaza

Esta madrugada, de acuerdo con los equipos de rescate de la Defensa Civil, tres palestinos murieron y otros 15 resultaron heridos en el bombardeo israelí contra un edificio residencial en la zona de Bani Suheila, al este de Jan Yunis (sur).

También en el sur, horas más tarde, dos gazatíes murieron en dos ataques separados en la zona de Abasan al Kabira, ubicada asimismo al este de Jan Yunis, según informó el Hospital Naser de esta ciudad al canal catarí Al Jazeera.

Estas muertes se producen después de que, ayer, el Ejército israelí matase al menos a otros 32 gazatíes, entre ellos 12 niños y 8 mujeres, tras bombardear la Franja, según alegó, después de que varios milicianos abrieran fuego contra sus tropas en Jan Yunis, sin causar heridos entre los soldaos y en un ataque del que se desvinculó Hamás.

En total, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, al menos 312 gazatíes han sido asesinados por Israel, la mayoría civiles, en repetidos bombardeos contra la Franja de Gaza tras la muerte de algún soldado o debido a supuestas violaciones del acuerdo por Hamás.

