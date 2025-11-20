Cadena perpetua para un italiano por asesinar en Roma a tres mujeres, una colombiana

La Fiscalía romana le había acusado del delito de homicidio múltiple con los agravantes de crueldad y premeditación.

El crimen se produjo en noviembre de 2022 en el acomodado barrio romano de Prati y conmocionó a la capital italiana.

En primer lugar, el imputado asesinó a dos prostitutas chinas, cuyos cuerpos fueron hallados en un apartamento y en las escaleras de un mismo edificio brutalmente apuñalados.

Y posteriormente mató a la colombiana Marta Castaño Torres en un sótano de un edificio cercano, presuntamente mientras mantenía relaciones sexuales con él, acuchillándola para después huir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De Pau, actualmente de 54 años y con múltiples antecedentes de tráficos de droga, agresión sexual y vínculos con la criminalidad organizada, fue detenido pocos días después, el 19 de noviembre del 2022, gracias al testimonio de una prostituta cubana.