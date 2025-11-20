Catar condena "ataques brutales" de Israel en Gaza: "amenazan con socavar alto el fuego"

El ministerio de Exteriores catarí dijo en un comunicado que "condena enérgicamente" esas agresiones "que dejaron mártires y heridos", alertando de que se trata de "una peligrosa escalada que amenaza con socavar el acuerdo de alto el fuego en la Franja".

Asimismo, destacó "la necesidad de esfuerzos regionales e internacionales concertados para mantener y respetar el acuerdo de alto el fuego, allanando el camino para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una paz justa y sostenible en la región" de Oriente Medio.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por todo el enclave palestino después de que, según afirmó el Ejército israelí, "varios terroristas" abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave).

En esos presuntos ataques contra los militares israelíes no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamás.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, del Gobierno de Hamás, al menos 312 gazatíes fueron asesinados por Israel desde el comienzo del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Con esas cifras se eleva al menos a 69.546 el número de los gazatíes muertos en ataques israelíes desde que el Estado hebreo comenzara su ofensiva militar en el enclave palestino a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños.