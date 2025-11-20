Charli XCX hará de sí misma en 'The Moment', un falso documental que llega a cines en 2026

La cinta, dirigida por el escocés Aidan Zamiri y producida por A24 -'Moonlight', 'Todo a la vez en todas partes' ('Everything everywhere all at once'), está basada en una idea original de la propia Charli XCX, que lidera un elenco completado por Alexander Skarsgard, Rachel Sennott o Kylie Jenner, entre otros.

'The Moment' cuenta la historia de cómo "una joven promesa del pop lidia con la fama y las presiones de la industria mientras se prepara para su debut en una gira por estadios, revelando la transformación de la cultura underground en un éxito mainstream", según indica A24 en su página web.

En el adelanto del documental, publicado este jueves en redes sociales, se observa a Charli XCX -cuyo nombre real es Charlotte Aitchison- entre bambalinas de la gira mundial de su álbum 'Brat', saliendo de fiesta o haciendo entrevistas con medios de comunicación.

En una entrevista reciente con 'Vanity Fair', Charli XCX adelantó que 'The Moment' "no es un documental de gira o una película de conciertos de ninguna forma", pues comentó que nace de la idea de "estar presionada" para hacer una cinta de este tipo.

"Es ficción, pero es la representación más real de la industria musical que he visto", agregó la artista, que definió su personaje como "una versión infernal" de sí misma.

Después del éxito de 'Brat', que ganó dos premios Grammy y el Brit a Mejor Álbum Británico en 2025, Charli XCX ha hecho varias incursiones en mundo cinematográfico.

La artista británica, de 33 años, ha interpretado papeles puntuales en 'Erupcja', de Pete Ohs, la fábula feminista de Julia Jackson '100 Nights of Hero' y además ha compuesto la banda sonora de la próxima adaptación de 'Cumbres borrascosas' de Emerald Fennell, que se estrena el año próximo.

Con 'The Moment', Charli XCX dará un paso más allá en su trayectoria en la gran pantalla, al ejercer un papel protagonista y ejecutar una idea creada por ella misma.