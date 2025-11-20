Desaparecidos 18 migrantes de una barca rescatada al sur de Mallorca con 5 supervivientes

El organismo de rescate español recibió ayer miércoles el aviso de una organización humanitaria que alertaba de una embarcación precaria, conocidas como pateras, con 23 personas a bordo que no posiblemente no llegó a destino y que posiblemente llevaba nueve días a la deriva.

Salvamento Marítimo movilizó a un avión de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que avistó la barca a 40 millas al sur de Cabrera, isla del archupiélago balear.

Una vez localizada desde el aire, una embarcación de este organismo acudió al rescate de los ocupantes de la embarcación.

La información de la que dispone Salvamento Marítimo apunta a que la patera salió de Argelia con 23 personas, de las que 18 se presuntamente se cayeron o lanzaron al agua hace varios días.

Los cinco migrantes rescatados fueron trasladados al puerto de la isla de Ibiza y quedaron bajo custodia de la Policía, que investiga lo sucedido.

Una vez en la isla, los ocupantes declararon que otros migrantes se habían lanzado al agua, según fuentes cercanas a la investigación, que no confirman cuántas personas pueden haber desaparecido.

Algunos de los que llegaron a la isla fueron evacuados al hospital, aunque posiblemente no hay heridos de consideración, según señalaron las mismas fuentes.

Fuentes de la organización no gubernamental de asistencia a los migrantes Caminando Fronteras indicaron a EFE que tienen constancia de la desaparición de varias personas en esta última embarcación interceptada.

Además, explicaron que a lo largo de este mes dieron aviso de otras tres pateras que partieron de Argelia con destino a las Islas Baleares con unas 60 personas a bordo en total que también estarían desaparecidas.

Del 1 de enero al 15 de noviembre de 2025 llegaron a las Islas Baleares 6.683 personas en embarcaciones precarias, un 41,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.