Detienen en Donetsk a un hombre que trató de envenenar a militar ruso con cerveza inglesa

"En noviembre, el sospechoso recibió dos paquetes con botellas de cerveza de fabricación británica del servicio de inteligencia ucraniano que debía entregar como obsequio a un oficial de las Fuerzas Armadas rusas", informó el FSB en su página web.

Los análisis realizados a las botellas confiscadas revelaron que la cerveza contenía una mezcla de sustancias tóxicas, tratándose de un análogo del agente nervioso VX, de uso militar y prohibido por la Convención de Armas Químicas de 1993, señalan las fuerzas del orden.

"Estas sustancias, fabricadas en Gran Bretaña, provocan una muerte agónica en 20 minutos tras su consumo", añaden.

La recompensa prometida por el atentado era de cinco mil dólares.

El militar debía recibir la cerveza por correo de parte de una mujer que conoció a través de una aplicación de citas, sin embargo el perfil resultó ser falso y sus fotografías fueron creadas por inteligencia artificial, sostiene el diario ruso Komsomólskaya Pravda.

Las autoridades rusas, que compartieron el vídeo de la detención, también acusan al hombre, quien confesó sus delitos ante las cámaras, de almacenar explosivos que recibió a través de drones para su posterior uso en sabotajes.