20 de noviembre de 2025 - 08:15
Día 11 de la COP30:Adaptación,combustibles fósiles y financiación,escollos para el acuerdo
Redacción Medioambiente, 20 nov (EFE).- Las medidas de adaptación al cambio climático, la hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles y, por encima de todo, la financiación, son los principales puntos de conflicto para conseguir un acuerdo en la COP30 de Belém (Brasil), según varias de las delegaciones participantes.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ofrecerá este jueves una conferencia de prensa para impulsar las negociaciones, tras mantener en las últimas horas varias reuniones, incluyendo una con líderes indígenas brasileños.