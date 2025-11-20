Día 11 de la COP30:Adaptación,combustibles fósiles y financiación,escollos para el acuerdo

Redacción Medioambiente, 20 nov (EFE).- Las medidas de adaptación al cambio climático, la hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles y, por encima de todo, la financiación, son los principales puntos de conflicto para conseguir un acuerdo en la COP30 de Belém (Brasil), según varias de las delegaciones participantes.