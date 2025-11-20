Mundo
20 de noviembre de 2025 - 06:30

El arte y la moda en muestra sobre Annie Leibovitz, convocados por presidenta de Inditex

La Coruña (España), 20 nov (EFE).- Grandes nombres del mundo del arte y la moda como la modelo Karen Elson, el director de cine español Pedro Almodóvar o el italiano Luca Guadagnino, asistieron en La Coruña (noroeste) a la exposición sobre la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, organizada por Fundación de la presidenta de Inditex, Marta Ortega.

Por EFE

La noche de este miércoles Marta Ortega, la segunda persona más rica de España tras su padre, según la lista Forbes, y presidenta de una de las principales compañías españolas, reunió en la presentación de la exposición 'Wonderland' a modelos como Linda Evangelista y músicos como C. Tangana.

En un ambiente festivo y relajado, previo a la apertura el próximo 22 de noviembre de la muestra, la fotógrafa norteamericana, Premio Príncipe de Asturias 2013, posó con algunas de las modelos que a lo largo de su carrera ha fotografiado, como Malgosia Bela, Carolyn Murphy, Karen Elson y Linda Evangelista.

La exposición, la primera que se realiza en España de la obra de Leibovitz, cuenta con más de 100 fotografías, entre las que no faltan Penélope Cruz o Sarah Jessica Parker.

Tampoco faltaron a la convocatoria los fotógrafos Inez Van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, un tandem de éxito en el mundo de la moda.

El diseñador británico Samuel Ross y Yi Ng, cofundadores de la firma SR_A y el creador estadounidense Willy Chavarría también formaron parte del selecto grupo.

Marta Ortega Pérez creó su Fundación para promocionar la moda, la fotografía y la ciudad española de La Coruña.

La exposición inaugural de la Fundación MOP estuvo dedicada a 'Peter Lindbergh. Untold Stories' (2021); tras ella fueron protagonistas fotógrafos como 'Steven Meisel 1993 A Year in Photographs', 'Helmut Newton - Fact & Fiction', Irving Penn: Centennial y Davd Bailey's Changing Fashion.

La exposición de Leibovitz es la primera protagonizada por una mujer.