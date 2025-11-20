El chileno Jorge Riquelme lleva a España el enfrentamiento de clases en 'Isla Negra'

En declaraciones a EFE, Riquelme precisó que dicho enfrentamiento se produce "entre el dueño de una inmobiliaria que está con su asistente supervisando un proyecto en ejecución en Isla Negra, en la Quinta Región en Valparaíso, y una de las familias que ha sido desalojadas para construir este proyecto".

"La película genera esa atención, esta desconexión de realidad entre esos dos puntos, el que perdió todo y el dueño de la inmobiliaria que está tratando de levantar ese proyecto", explicó.

Sobre esa premisa gira la historia en clave drama y "thriller" para provocar "una reflexión en el espectador, un espejo social de Chile, de su problemática y del derecho a la vivienda, que es un tema bastante universal: que cada vez cuesta más acceder a tener un piso, un lugar donde vivir; y la película narra y relata todas esas tensiones que hay en el mundo actual".

'Isla Negra' cierra el ciclo de una trilogía de historias que partió en 2016 con 'Camaleón', su ópera prima, y continuó con 'Algunas bestias'.

Riquelme, que acude por primera vez el Festival de Huelva, destacó del certamen su "público vibrante, que interpela y que conversa durante la película, algo que solo lo había visto en La Habana; se produce un fenómeno social interesante".

"Hay una programación muy cuidada, creo que estuvo muy bien hecho el trabajo de selección de historias, porque finalmente este festival es un puente, una ventana de conexión con la realidad latinoamericana con lo que se está produciendo allí en general; y hay voces diferentes, propuestas diferentes", añadió.

En cuanto al momento actual del cine latinoamericano, considera que "es complicado, como en todos lados; se está usando mucho el celular, las plataformas, viendo contenido en casa. Y creo que el cine está en un periodo complejo, pero se sigue produciendo, se sigue luchando y se sigue resistiendo por llevar historias, porque creo que el cine es una herramienta de cambio social".