El Consejo Estabilidad Financiera insta a modernizar regulación de servicios financieros

El presidente de este órgano supervisor, Andrew Bailey, dijo en una carta a los países del G20, que se reunirán en Johannesburgo (Sudáfrica) el 22 y el 23 de noviembre, que los últimos quince años se ha producido una caída del crecimiento en muchas economías del G20.

El crecimiento de la productividad es más bajo como consecuencia de una inversión más moderada, según Bailey, que es gobernador del Banco de Inglaterra.

"Junto a esto, muchos países del G20 tienen poblaciones envejecidas, lo que tiene consecuencias para la oferta laboral y el gasto público", añadió Bailey en la carta, publicada este jueves.

El Consejo de Estabilidad Financiera, cuya sede está en la ciudad suiza de Basilea, se creó tras la cumbre de los países del G20 en Londres en abril de 2009 para vigilar la estabilidad financiera mundial tras la crisis financiera.

Asimismo, Bailey advirtió del aumento de la relevancia del sector de servicios financieros no bancario en la financiación de bonos soberanos.

Muchas de estas empresas se endeudan para invertir en el mercado primario y secundario de bonos soberanos y en los mercados de futuros.

Además, los gobiernos en muchos países han aumentado su endeudamiento.

Por ello el Consejo de Estabilidad Financiera va a evaluar las implicaciones de estos cambios para la estabilidad financiera.

También se ha producido un crecimiento de los activos privados, como acciones y crédito, de los intermediarios financieros no bancarios.

Los mercados de crédito privado han crecido hasta un valor agregado de unos 2 billones de dólares.