El director del Instituto Cervantes recibe el premio Juchimán de Plata en México

"Es un honor. La labor del poeta siempre es solitaria y sentirse reconocido es un modo de encontrarle una razón al trabajo y a las apuestas poéticas”, señaló en declaraciones al diario local Tabasco Hoy.

El galardón, una estatuilla de plata que replica la escultura monumental olmeca del mismo nombre, el "Juchimán", ha reconocido a escritores como Sergio Pitol o Elena Poniatowska en anteriores ediciones.

Además del poeta español, también recibieron el premio este año el luchador tabasqueño Canek; el editor peruano Harold Alva Viale; y Estela Susana Lizano Soberón, astrofísica e investigadora mexicana,

Durante su estancia en Tabasco, García Montero participará en varias mesas redondas y diálogos programados por la institución académica en el marco de su aniversario número 67, que se prolongará hasta el sábado, y en la que coincidirá con poetas como el cubano Waldo Leyva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, viajará a Ecuador para asistir el lunes 24 de noviembre a la inauguración del XVII Encuentro de Poesía en Paralelo Cero 2025 en Quito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, García Montero volverá a México a finales de mes para la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el mayor certamen editorial del mundo en español que se celebrará del 29 de noviembre al 7 de diciembre, y donde la ciudad de Barcelona será la invitada especial de la edición de 2025.