El Ejército de Pakistán mata a 50 militantes en cuatro días en varias operaciones

El aumento de las operaciones militares basadas en Inteligencia coincide con la tensión latente entre Pakistán y Afganistán a lo largo de la volátil Línea Durand, donde en octubre se produjeron enfrentamientos armados que dejaron decenas de muertos y derivaron en la mediación de Catar y Turquía para establecer un alto el fuego que hoy se sostiene con dificultad.

El ala de comunicación de las Fuerzas Armadas (ISPR, por sus siglas en inglés) afirmó en un comunicado este jueves que 23 presuntos militantes murieron en operaciones el miércoles en el distrito de Kurram, en KP.

Además, indicó que se están llevando a cabo más operaciones para "eliminar" a cualquier otro militante que se encuentre en la zona, en el marco de una campaña antiterrorista de las fuerzas de seguridad para erradicar la amenaza del terrorismo "patrocinado y apoyado desde el extranjero".

Islamabad responsabiliza al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o talibanes paquistaníes, de gran parte de la insurgencia en el país y acusa al grupo de operar desde territorio afgano con el consentimiento de Kabul y el apoyo financiero y logístico de India. Tanto el Gobierno talibán afgano como Nueva Delhi niegan estas acusaciones.

El Ejército paquistaní utiliza el término 'khwarij', aquellos que abandonaron el islam, para referirse a los militantes que, según afirma, pertenecen a Fitna Al Khwarij (TTP) y que, según Islamabad, actúan con apoyo de la India.

En otra declaración realizada el miércoles, el ISPR afirmó que el ejército mató a cuatro militantes pertenecientes al TTP, organización prohibida, en múltiples enfrentamientos en la provincia noroccidental de KP el lunes y el martes.

En un tercer comunicado, el portavoz de los militantes aseguró que 23 militantes del TTP murieron en dos enfrentamientos separados en KP el domingo y el lunes.

El ISPR indicó que 11 militantes, incluido un líder del TTP, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en el distrito de Bajaur en una operación basada en información de inteligencia. En otra operación separada en el distrito de Bannu, 12 presuntos militantes más fueron abatidos por las fuerzas de seguridad, añadió.

El repunte de ataques insurgentes en Pakistán desde el regreso al poder de los talibanes en Afganistán en 2021 ha deteriorado aún más la relación entre ambos países.

Islamabad sostiene que Kabul no actúa con firmeza contra el TTP, mientras que las autoridades afganas acusan a Pakistán de utilizar la fuerza en la frontera para desviar la atención de sus propios problemas de seguridad internos.