El Gobierno español pide que se recupere el archivo de Franco que documenta la represión

Así lo anunció este jueves en una entrevista en TVE el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una jornada en la que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco y el fin de la dictadura (1939-1975), que marcó el inicio de una transición que derivó en la democracia.

El ministro subrayó que el archivo pertenece a los españoles y a los investigadores para que todo el mundo pueda documentar la "represión" que se produjo durante ese periodo y todo lo que hay en ellos, porque "evidentemente pertenece al dominio público", ya que los documentos abarcan su actividad como jefe del Estado y, por lo tanto, pertenecen a la administración.

El archivo consta de 27.620 documentos que están digitalizados: unos 950 de los años 30 (un 3,4 % del total), 8.500 de la década de los 40 (un 30,8 %), 9.500 de los 50 (34,4 %), 5.700 de los 60 (20,6 %) y 1.040 de los 70 (3,8 %). Además, hay otros 2.000 sin fechar.

El Gobierno realizó un informe el pasado 4 de julio para determinar en concreto el carácter público o privado de archivo y concluye que todos los documentos fueron consecuencia de las funciones públicas que desempeñó Franco como jefe de Estado y que, por lo tanto, son de carácter público.

De ahí que considere que deben ser "restituidos al Estado" y conservarse en un archivo público en virtud de lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Histórico Español.

Esta acción va en paralelo a las emprendidas por el Ministerio de Cultura para pedir la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco y otras cuatro fundaciones más que defienden los valores de la dictadura franquista.

El ministerio ya inició el procedimiento previo para la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco por "su apología en el ensalzamiento de la dictadura y desprecio y humillación de las víctimas del franquismo", contraviniendo la ley de la Memoria Democrática y su actividad actual, en un proceso que está pendiente de alegaciones hasta el 24 de noviembre.

La dictadura de Franco fue instaurada en España tras la Guerra Civil (1936-1939), que comenzó con una sublevación militar contra el Gobierno de la II República, y duró 36 años hasta que el dictador murió el 20 de noviembre de 1975.

Más de 140.000 personas fueron desaparecidas durante la dictadura, sobre todo en los primeros años, acusados de ser del bando republicano, de tener ideas contrarias al franquismo o a valores católicos.

Miles de ejecutados por el regimen de Franco, que también ejerció torturas a detenidos y tuvo campos de concentración, siguen aún en fosas comunes que no han sido aún ubicadas o desterradas.