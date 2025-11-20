El Gobierno gazatí acusa a Israel de ampliar la zona donde se replegó por el alto el fuego

"Israel llevó a cabo un nuevo ataque y una flagrante violación del alto el fuego al avanzar hacia la zona oriental de la ciudad de Gaza y modificar la ubicación de las marcas amarillas, ampliando el área controlada por el ejército de ocupación 300 metros en las calles Al Shaaf, Al Nazzaz y Bagdad", denunció el Gobierno en sus canales oficiales.

"Además, sitió a decenas de familias que viven en estas zonas, quienes no pudieron salir tras ser sorprendidas por la incursión de tanques", agregó en una nota, al puntualizar que el paradero de muchas de estas familias se desconoce tras los bombardeos.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel todo el perímetro, más del 50 % del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

El ministerio de Sanidad gazatí informó de que los hospitales de la Franja recibieron un total preliminar de 25 muertos -entre ellos, al menos 3 niños- y más de 77 heridos después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave a lo largo de este miércoles.

"Lo que alentó a la ocupación a continuar con estos crímenes y violaciones del alto el fuego", acusó el Gobierno, "es el silencio de los mediadores, así como su inacción para obligar a la ocupación a cumplir sus compromisos".

Según aseguró este miércoles el Gobierno de Gaza, Israel ha violado al menos 393 veces el alto el fuego desde que entró en vigor y matado a más de 300 personas, además de detener "arbitrariamente" a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas.