El Nikkei cae más de un 2 % a la apertura por tecnológicas tras pérdidas en Wall Street

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restaba 1.200,58 puntos y se ubicaba en 48.623,36 enteros, volviendo a descender la barrera de los 50.000 tras repuntar el jueves.

El selectivo más amplio, Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se desinfló un 0,5 %, o 16,52 puntos, hasta situarse en 3.283,05 unidades, transcurridos los primeros diez minutos de operaciones.

Las acciones de la tecnológica estadounidense Nvidia, clave en el desarrollo de tecnologías de IA, bajaron un 3 % el jueves en Wall Street al desinflarse el optimismo sobre el sector, a pesar de haber comenzado la jornada con ganancias por sus resultados publicados el miércoles.

Las firmas relacionadas con la industria de los semiconductores estaban entre las más afectadas a la apertura del parqué tokiota, deshaciendo las ganancias obtenidas la pasada jornada debido al optimismo por los resultados de Nvidia.

La japonesa Tokyo Electron bajó un 5,42 %, mientras su rival Advantest se desplomaba casi un 9,14 %. La firma de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que este año anunció inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, caía un 8,73 %.

El referente japonés de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD), Kioxia, caía por su parte un 16,18 %.

En contraste con las pérdidas de las tecnológicas, otras firmas de peso en el mercado japonés experimentaron subidas como el gigante de los automóviles Toyota, que crecía más de un 1,48 %, o el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony, que subía un 0,43 %.