El petróleo Brent baja un 0,20 % hasta los 63,38 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,13 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 63,51 dólares.

El Brent reaccionó este jueves ligeramente a la baja mientras la Administración estadounidense de Donald Trump intenta presionar a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz con Rusia y ponga fin a la guerra en el país, que ya se acerca a los cuatro años de duración.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este jueves con cautela el nuevo plan confeccionado por la Casa Blanca y el Kremlin -sin contar con Kiev- que, de acuerdo con las informaciones que han trascendido, prevé que Ucrania renuncie a la región de Donetsk y reduzca tras la guerra el número de soldados y sus capacidades defensivas.

Zelenski anunció que pretende reunirse en los próximos días con Trump para departir sobre el contenido del documento y determinar las "líneas rojas" de Kiev.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras tanto, el mercado sigue pendiente de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, previstas inicialmente para este viernes, y su posible impacto en el suministro de crudo a nivel global.