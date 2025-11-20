El Salvador registra en 2025 un aumento del 9% en accidentes de tráfico y 1.049 fallecidos

Según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de El Salvador, el aumento de accidentes viales es de 1.628, frente a los 17.723 que se contabilizaron en el mismo período del año pasado.

Del total de accidentes, 4.890 fueron provocados por la distracciones de los conductores, 4.133 sucedieron por invadir el carril y 2.641 por no guardar la distancia reglamentaria.

El resto de percances, cuyo promedio diario es de 60, se han dado por otros causas.

La cifra de fallecidos a causa de estos accidentes reporta una disminución de un 7 %, pasando de 1.132 entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2024 a 1.049 en el mismo lapso en este año.

De acuerdo con estatal Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), desde el 1 de enero de 2020 hasta el 29 de enero de 2025 los decesos por accidentes de tráfico sumaban 6.394, lo que representó cerca del doble (3.255) que las muertes a causa de la violencia social generada principalmente por las pandillas.

Entre tanto, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre del año en curso se contabilizan 11.528 personas lesionadas en percances viales, 1.138 más que en 2024, lo que representa un alza de un 11 %.

El Salvador cerró 2024 con 20.301 percances viales, 11.954 lesionados y 1.303 muertes, el 3,7 % más que las registradas en 2023.