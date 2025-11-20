España, segundo país de la UE que emitió más permisos de residencia a menores en 2024

Según datos publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, en 2024 se expidieron 540.445 permisos de primera residencia en la UE a ciudadanos no comunitarios menores de 18 años, la mayoría de ellos emitidos por Alemania (138.692; 26 % del total de la UE), España (107.828; 20 %) e Italia (60.125; 11 %).

En el conjunto de los Veintisiete, dos de cada tres permisos (66 %) se expidieron por motivos relacionados con la formación y reagrupación familiar, mientras que el 30 % se emitieron por otros motivos, incluida la protección internacional, y un 4 % por motivos educativos.

Analizando la ciudadanía de los menores, el 37% eran ciudadanos de un país asiático, el 27 % eran europeos no pertenecientes a la UE, el 21 % provenían de un país africano, el 11 % eran caribeños, centroamericanos y sudamericanos y el 2 %, norteamericanos.

Por países, Siria representó el 12 % del número total de primeros permisos expedidos a menores de terceros países, seguida de Marruecos (7 %) y Ucrania (6 %).

En cuanto a la distribución por edades, cuatro de cada diez menores (208.541, el 38,6 %) que recibieron un permiso de primera residencia en 2024 tenían menos de 5 años, casi el doble que el resto de grupos de edad, que rodean el 20 %: 118.067 tenían entre 5 y 9 años, 114.788 entre 10 y 14, y 99.049 entre 15 y 17.

Por sexo, los varones representaron una proporción ligeramente superior (53,3 %) a las mujeres (46,6 %).

Los permisos concedidos a menores representan así una séptima parte del total de expediciones, pues en 2024 se emitieron 3,5 millones de permisos de residencia a ciudadanos no pertenecientes a la UE, lo que supuso una disminución del 8,3 % (-315.700) en comparación con 2023, el año con el mayor número registrado hasta la fecha.